Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире

Одобрение американской стороной нанесения Украиной ударов по Крыму свидетельствует о незаинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом в воскресенье, 21 мая, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову.

«Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — приводится заявление дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Антонов добавил, что эти заявления США, а также их обещания поставить на Украину истребители F-16 в очередной раз демонстрируют правильность решения о начале проведения спецоперации.

«Еще со времен госпереворота в Киеве в 2014 году Соединенные Штаты хотят исключительно стратегического поражения России и теперь продолжают разжигать пламя конфликта», — резюмировал посол.

Ранее в этот день президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

При этом накануне Салливан подчеркнул, что поставки истребителей F-16 и обучение украинских военных управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Он уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных