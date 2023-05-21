Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО
Мир
Ватикан подтвердил поручение кардиналу Зуппи мирной миссии на Украине
Мир
Зеленский признал потерю ВСУ Артемовска
Мир
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за наводнения на родине
Общество
Умер замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко
Мир
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Мир
Макрон назвал делом чести предоставление Зеленскому самолета для визита в Японию
Общество
Лесной пожар подошел к поселку в Свердловской области
Мир
NYT назвала саммит G7 в Хиросиме «клубом нелюбимых лидеров»
Общество
Циклон принес на Камчатку майский снег
Мир
Шольц призвал не устраивать из мирных переговоров заморозку украинского конфликта
Мир
Шольц не стал обсуждать участие ФРГ в поставках истребителей F-16 на Украину
Мир
Разбитую гитару Кобейна продали на американском аукционе почти за $600 тыс.
Сюжет:

Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба американского министерства обороны.

О выделении вооружений глава Белого дома объявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, бронированные медицинские автомобили, а также грузовые машины для перевозки тяжелого оборудования, тепловизионные системы и запчасти.

Отмечается, что США продолжат работу по удовлетворению потребностей Украины в вооружении.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

О намерении Байдена объявить о новом пакете военной помощи писала 19 мая газета Politico со ссылкой на американские и украинские официальные лица. Отмечалось, что пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств, а его стоимость составит $375 млн.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Также он подчеркнул, что на все самолеты, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Кроме того, Салливан заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023