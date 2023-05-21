Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба американского министерства обороны.

О выделении вооружений глава Белого дома объявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

В новый пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, бронированные медицинские автомобили, а также грузовые машины для перевозки тяжелого оборудования, тепловизионные системы и запчасти.

Отмечается, что США продолжат работу по удовлетворению потребностей Украины в вооружении.

О намерении Байдена объявить о новом пакете военной помощи писала 19 мая газета Politico со ссылкой на американские и украинские официальные лица. Отмечалось, что пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств, а его стоимость составит $375 млн.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Также он подчеркнул, что на все самолеты, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Кроме того, Салливан заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.