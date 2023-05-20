Белый дом отметил поддержку Байденом усилий по подготовке украинских пилотов

Президент США Джо Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей, сообщил в пятницу, 19 мая, Белый дом.

«Президент Байден сообщил своим коллегам по «Группе семи», что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов использованию истребителей четвертого поколения, включая F-16. За последние несколько месяцев мы, наши союзники и партнеры действительно сосредоточились на предоставлении Украине систем вооружения и проведения подготовки, которые необходимы ей для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года», — сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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