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Белый дом заявил об отсутствии запретов использования их оружия для ударов по Крыму

Белый дом: США не возражают против ударов по Крыму из американского оружия
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Фото: Global Look Press/CNP/Ken Cedeno
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США не ограничивают Киев в применение своего оружия для ударов по Крыму, о чем сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 21 мая.

«Мы не устанавливали каких-либо ограничений Украине для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина», — заявил Салливан.

При этом Салливан отметил, что США не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4 и др. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

Накануне Салливан подчеркнул, что поставки истребителей F-16 и обучение украинских военных управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России. Он уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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