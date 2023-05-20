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Белый дом заявил о неприемлемости применения Киевом F-16 для атак по РФ

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Фото: Commons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway
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США в вопросе поставок истребителей F-16 и обучения украинских националистов управлению техникой исходят из постулата о неприемлемости атак с использованием боевых самолетов территорий России, заявил 19 мая Белый дом.

«Все военные средства, которые США передают Украине, поставляются с учетом ключевого требования о том, что США не будут способствовать или поддерживать удары по территории РФ. Это же распространяется на поддержку предоставления F-16 любой стороной», — указал в ходе брифинга помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан уточнил, что Украина последовательно заявляла о готовности следовать этим требованиям. Он подчеркнул, что в Белом доме отслеживают реакцию Москвы на поставки военной помощи Киеву, чтобы не допустить эскалации.

Помощник американского президента по национальной безопасности отдельно отметил, что основная установка президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы сделать всё возможное для поддержки Украины и при этом избежать начала третьей мировой войны.

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Кроме того, Салливан заявил, что президент США поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что государство будет обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. По словам и.о. министра, скандинавская страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны. Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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