Дания заявила о готовности обучать украинских пилотов управлять F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что страна будет обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16 после решения США поддержать эту инициативу. Об этом он написал 19 мая в своем Twitter.

«Отлично, что теперь есть поддержка в обучении украинских пилотов работе с F-16. Дания вместе с близкими союзниками добивалась этого. Со своей стороны Дания готова оказать поддержку. Теперь мы готовы согласовать детали с близкими союзниками», — сказано в сообщении Лунда Поульсена.

По словам и.о. министра, скандинавская страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16». Как добавила The Financial Times, кроме Дании свой вклад могут внести и Нидерланды, которые постепенно отказываются от своих истребителей F-16 и потенциально могут стать одним из крупнейших их поставщиков Украине. У Дании и Бельгии также есть собственные истребители F-16.

Издание сообщило, как в первый день саммита G7 в Японии глава американской администрации Джо Байден заявил, что поддержит совместные усилия по обучению украинских пилотов и последующему оснащению военно-воздушных сил Украины самолетами F-16 и другими истребителями четвертого поколения.

При этом в начале мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 трудным, о чем заявил в Хельсинки на саммите стран Северной Европы и Украины.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой. При этом он подчеркнул, что Финляндия готова продолжить поддержку Киева. Он напомнил, что его страна передала Киеву 15 пакетов помощи и «на подходе 16-й».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны. Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.