Байден не ожидает участия F-16 в возможном наступлении ВСУ

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских истребителей F-16 в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7.

«Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра или через неделю, две, пять, семь, 10. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе», — отметил глава Белого дома.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече заверил его, что F-16 не будут применяться для ударов по целям на территории России. В дальнейшем ВСУ могут прибегнуть к их использованию, когда российская армия будет в пределах Украины.

Также Байден сообщил, что изложил Зеленскому в ходе переговоров планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию F-16 и других самолетов четвертого поколения.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Тогда же исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что страна обучит украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.