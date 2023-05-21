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Байден рассказал о планах по обучению летчиков ВСУ работе на F-16

Байден рассказал Зеленскому о планах по обучению летчиков ВСУ работе на F-16
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения. Об этом 21 мая сообщил телеканал CNN.

По словам Байдена, он встретился с украинским лидером в частном порядке по завершении саммита G7 в Хиросиме. Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков необходимо для укрепления украинских ВВС в рамках приверженности Запада помощи оборонительному потенциалу Украины.

Со своей стороны Зеленский поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США, которая составляет $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

«Мы обсудили дальнейшее сотрудничество для укрепления обороноспособности нашей страны», — отметил он.

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Также в воскресенье британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме заявил, что подготовка Лондоном украинских пилотов начнется летом. Заявление президента США о поставках Киеву истребителей F-16 политик счел «настоящим прорывом».

Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что страна обучит украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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