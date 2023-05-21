Байден рассказал о планах по обучению летчиков ВСУ работе на F-16
Президент США Джо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения. Об этом 21 мая сообщил телеканал CNN.
По словам Байдена, он встретился с украинским лидером в частном порядке по завершении саммита G7 в Хиросиме. Он подчеркнул, что обучение украинских летчиков необходимо для укрепления украинских ВВС в рамках приверженности Запада помощи оборонительному потенциалу Украины.
Со своей стороны Зеленский поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США, которая составляет $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.
«Мы обсудили дальнейшее сотрудничество для укрепления обороноспособности нашей страны», — отметил он.
Также в воскресенье британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме заявил, что подготовка Лондоном украинских пилотов начнется летом. Заявление президента США о поставках Киеву истребителей F-16 политик счел «настоящим прорывом».
Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.
В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что страна обучит украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16.
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.