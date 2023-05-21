Великобритания начнет подготовку украинских пилотов летом 2023 года

Британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме 21 мая заявил, что подготовка Лондоном украинских пилотов начнется летом текущего года.

Кроме того, Сунак назвал заявление президента США Джо Байдена о поставках Киеву истребителей F-16 «настоящим прорывом». Он подчеркнул, что Лондон поддержит усилия западных стран по обучению пилотов с Украины работе с современными самолетами.

«Мы едины вокруг президента [Украины Владимира] Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется», — цитирует его телеканал CNN.

Ранее, 19 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Он также заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что страна будет обучать украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16 после решения США поддержать эту инициативу.

5 мая правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной. Сообщалось, что они будут реализованы по британской авиационной программе.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.