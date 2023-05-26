МИД Франции сообщил о готовности страны помочь ВСУ в пилотировании F-16

Франция может посодействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявила глава французского МИДа Катрин Колонна в интервью газете Corriere della Sera.

По ее словам, хоть армия Франции и не имеет на вооружении эти военные самолеты, страна сможет помочь украинским пилотам пройти базовое обучение для управления F-16.

«Пилоты тоже необходимы, и необходимо проводить различие между базовой подготовкой и специальным обучением для истребителя F-16. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад в базовую подготовку», — сказала Колонна.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию F-16.

24 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

За день до этого в Пентагоне отметили, что поставки F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что именно Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине эти военные самолеты.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.