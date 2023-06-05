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Сюжет:

Украину заподозрили в обмане с использованием F-16

Военный эксперт Перенджиев: Киев начнет использовать F-16 сразу после их получения
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Фото: Global Look Press/dpa/Harald Tittel
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Министр обороны Украины Алексей Резников может лукавить, утверждая, что Киев не будет использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты. Такое мнение военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал в понедельник, 5 июня.

«Это вранье. Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления. Мы видим заявления Запада о том, что использование их вооружений для агрессии на территории России под запретом, но это не мешает никому обстреливать то же Шебекино. Так что и миролюбивые заявления по поводу F-16 актуальны, только пока этих истребителей нет», — сказал Перенджиев в разговоре с Lenta.Ru.

В свою очередь, военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что истребители могут быть использованы в качестве носителей крылатых ракет для атак по Крыму и другим территориям.

«Сейчас с этой целью используются Су-24, но их осталось мало, частично они выведены из строя. Конечно, F-16 — легкие истребители, они во многом уступают нашим, зато у них хорошая электронная начинка, они самые массовые. Так что вполне могут использоваться для таких задач», — сказал он.

Эксперт считает, что Запад может не успеть поставить истребители к летнему контрнаступлению. Также Дандыкин предположил, что F-16 потребуются в случае длительных боевых действий.

Дандыкин добавил, что у ВСУ еще осталась собственная авиация, вертолеты, самолеты. Он назвал главной задачей России сегодня уничтожить эту и другую технику и выстоять.

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Ранее в этот день Резников заявил, что войска Украины получат истребители F-16, обученных инженеров и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления, сообщает телеканал «360».

28 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

За два дня до этого в минобороны Украины заявляли, что ВСУ требуется четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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