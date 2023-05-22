Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16

Бельгия собирается обучать ВФУ пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО. США и их союзники по мере обучения экипажей будут решать, какая страна поставит самолеты Киеву и в каком количестве, передает телеканал «Известия». При этом Брюссель не будет передавать свои истребители Украине, поскольку они активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО.

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