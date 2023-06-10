Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16

Власти Канады приняли решение поддержать усилия западных стран в организации обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его необъявленного визита в Киев.

«Канада будет способствовать многонациональным усилиям по обучению пилотов, а также обслуживанию и поддержке украинских F-16, используя канадский опыт в этих областях», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, Канада предоставит Украине 288 ракет AIM-7 класса «воздух – воздух» и 10 тыс. снарядов калибра 105 мм для орудий западного производства.

«Канада уже поставила на Украину 78 автомобилей, следующие 122 автомобиля «Рошель» (бронемашин производства канадской фирмы Roshel. — Ред.) будут доставлены в ближайшие недели», — добавили в пресс-службе.

В этот же день стало известно, что канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных по операции Unifier до 2026 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее. Отмечается, что в рамках этой миссии прошли обучение уже 36 тыс. украинских военных.

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Его сопровождает вице-премьер Канады Христя Фриланд. Это вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го.

Также премьер-министр Канады объявил о передаче Украине конфискованного у России самолета Ан-124.

Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала Россией спецоперации по защите Донбасса запретила полеты российской авиации. Недавно Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.

26 мая министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна поставит Киеву 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder из своих запасов.

Ранее, 11 апреля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что Оттава направит Киеву новый пакет военной помощи. Тогда он уточнял, что Канада направит 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

В конце марта стало известно, что Канада предоставит Украине дополнительный кредит через Международный валютный фонд на $1,76 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.