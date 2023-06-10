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Премьер-министр Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев

CBC: премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неожиданно приехал в Киев. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает телекомпания CBC.

Уточняется, что Трюдо приехал на Украину совместно со своим заместителем, министром финансов Христи Фриландом. Поездка на Украину планировалась втайне от СМИ. Визит связывают с начавшимся контрнаступлением украинской армии.

Также, по данным газеты The Globe and Mail, Трюдо намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они будут обсуждать поддержку Киева со стороны Оттавы.

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Это вторая поездка Трюдо на Украину после начала спецоперации РФ в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Канада направит Киеву новый пакет военной помощи. Трюдо уточнил, что Канада направит 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

В этот же день стало известно, что Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц из России и 34 организации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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