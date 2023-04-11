Канада направит Украине автоматы, пулеметы и патроны

Канада направит Киеву новый пакет военной помощи. Об этом заявил 11 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Торонто.

«Мы отправим 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов», — сказал Трюдо.

Кроме того, он объявил и о том, что Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц из России и 34 организации.

В конце марта стало известно, что Канада предоставит Украине дополнительный кредит через Международный валютный фонд на $1,76 млрд.

В начале года Трюдо сообщил, что правительство Канады собирается закупить у США для нужд Вооруженных сил Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

После этого посол России в Канаде Олег Степанов назвал нелепой поддержку Украины со стороны канадского правительства на фоне нерешаемых внутренних проблем страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.