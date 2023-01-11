Посол РФ в Канаде Степанов указал на нелепость помощи Оттавы киевскому режиму

Очередное объявление Канады о помощи Украине нелепо на фоне нерешаемых внутренних проблем страны. Об этом 11 января заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Накануне пресс-служба Трюдо распространила заявление, согласно которому правительство Канады собирается закупить у США для нужд Вооруженных сил Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Отмечалось, что данное решение было озвучено по итогам встречи канадского премьер-министра с американским президентом Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.

3 января газета The New York Times сообщала, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше этих дронов. Обозреватель Мэтью Мпоук Бигг отмечал, что, в частности, производство самоуничтожающихся беспилотников может стоить всего $20 тыс., в то время как стоимость запуска ракет класса «земля – воздух» может варьироваться от $140 тыс. для С-300 советских времен до $500 тыс. для ракеты американского NASAMS.

До этого, 5 декабря, агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщало, что Оттава перечислит Украине 15 млн канадских долларов (примерно $11 млн) для гуманитарного освобождения территорий от мин.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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