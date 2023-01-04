Применение дронов обходится России в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ

На Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше этих дронов. На это указал обозреватель Мэтью Мпоук Бигг в статье для газеты The New York Times 3 января.

«На Украине существует растущий дисбаланс: многие из ее оборонительных вооружений, таких как ракеты класса «земля –воздух», стоят намного дороже, чем беспилотники, ими сбиваемые. И это, по мнению некоторых военных экспертов, может в долгосрочной перспективе благоприятствовать Москве», — пишет Бигг.

Бигг отмечает, что беспилотники, которые Москва использует в зоне проведения специальной военной операции (СВО), являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже.

По его словам, на Украине подсчитали, что «сбить беспилотник ракетой стоит в семь раз дороже, чем запустить его».

Автор отмечает, что производство самоуничтожающихся беспилотников может стоить всего $20 тыс., в то время как стоимость запуска ракет класса «земля-воздух» может варьироваться от $140 тыс. для С-300 советских времен до $500 тыс. для ракеты американского NASAMS.

«Проблема для Киева заключается в том, что у них недостаточно боеприпасов в системе противовоздушной обороны, чтобы сбить все эти беспилотники», — заметил консультант программы по России и Евразии лондонской исследовательской организации Chatham House Матье Булег, чьи слова приводятся в статье.

В заключении автор материала приходит к выводу, что складывающаяся на Украине ситуация свидетельствует о том, что Москва имеет больше шансов на победу, чем Киев.

«Когда дорогостоящие ракеты уничтожают дешевые беспилотники, реальным победителем со временем может стать страна, которая тратит меньше», — подытожил Бигг.

Ранее, в середине декабря, газета Daily Mail указала на то, что российские дроны-камикадзе быстро истощат запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot после их поставки на Украину, а обслуживание американских комплексов обходится слишком дорого. Полковник запаса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, чьи слова привела газета, отметил, что «выстрелить ракетой за $1 млн по беспилотнику стоимостью $50 тыс. — проигрышное предложение».

Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot после поставки Киеву будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил России.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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