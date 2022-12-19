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В США назвали уязвимое место запрошенных Украиной ЗРК Patriot

Американский полковник назвал дороговизну уязвимым местом комплексов Patriot
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Российские дроны-камикадзе быстро истощат запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если их решат поставить на Украину, а обслуживание американских комплексов обходится слишком дорого. Об этом написала газета Daily Mail 15 декабря.

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В статье отмечается, что нынешняя ракета-перехватчик для системы Patriot стоит примерно $4 млн за выстрел, а пусковые установки стоят около $10 млн каждая.

«При такой цене использование Patriot для уничтожения гораздо меньших по размеру и значительно более дешевых беспилотников, которые Россия использует на Украине, не является экономически эффективным или оптимальным», пишут авторы материала.

На дороговизну, как уязвимое место Patriot, указал и полковник запаса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, слова которого приводит издание.

«Выстрелить ракетой за $1 млн по беспилотнику стоимостью $50 тыс. — проигрышное предложение», — отметил Канчиан.

Еще одним минусом использования данной системы авторы материала называют большое количество квалифицированных военнослужащих, требующихся для ее обслуживания.

«Батарее Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих для ее эксплуатации и обслуживания, и в течение нескольких месяцев США не хотели предоставлять такую сложную систему, потому что отправка американских войск на Украину для ее эксплуатации пока не обсуждалась администрацией Белого дома», — говорится в статье.

Нежелание руководства США поставлять Киеву эти системы авторы материала также объясняют и страхом дальнейшего обострения конфликта.

«Были также опасения, что развертывание данной системы на Украине спровоцирует Россию или риск того, что выпущенная ракета попадет в Россию, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в статье.

16 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot, и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил России

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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