Канада направит Украине $11 млн для разминирования территорий

Канада перечислит Украине 15 млн канадских долларов (примерно $11 млн) для гуманитарного освобождения территорий от мин. Об этом 5 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отмечается, что средства направлены на обезвреживание мин, а также неразорвавшихся боеприпасов и других «взрывных пережитков» конфликта на Украине.

«По оценкам украинских властей, сейчас наземные мины обнаружены на 30% территории страны», ― сказала Жоли в Карлтонском университете в Оттаве.

Ранее, 25 ноября, участники Оттавского договора об уничтожении противопехотных мин заявили, что Украина до сих пор не выполнила условия соглашения.

В частности, утверждается, что у Киева до сих пор хранится порядка 3,3 млн мин «Лепесток». Власти Украины обещаются уже к апрелю 2023 года сократить число запрещенных боеприпасов в стране.

23 ноября врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал территорию республики сплошным минным полем. Он указал, что украинские военные продолжают дистанционное минирование с помощью артиллерии и беспилотников. Основными проблемами он назвал хаотичное минирование и неразорвавшиеся мины.

До этого, 17 ноября, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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