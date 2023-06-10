Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года

Канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных до 2026 года по операции Unifier, а не до 2025 года, как планировалось ранее. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо после его визита в Киев.

«Операция Unifier будет продлена до 2026 года, что предоставит Вооруженным силам Канады большие возможности для реагирования на неотложные потребности Украины в обучении», — указано в документе.

В рамках этой миссии в период с 2015 по 2023 год канадские инструкторы обучили более 36 тыс. военнослужащих Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Его сопровождает вице-премьер Канады Христя Фриланд. Это вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го.

Также премьер-министр Канады объявил о передаче Украине конфискованного у России самолета Ан-124.

Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала Россией спецоперации по защите Донбасса запретила полеты российской авиации. Недавно Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.