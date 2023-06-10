Трюдо заявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о передаче Украине конфискованного у России самолета Ан-124. Об этом он сообщил 10 июня по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

«Прошлой весной российский «Антонов» приземлился в аэропорту Пирсон в Торонто. Как только он приземлился, мы немедленно его задержали», — цитирует канадского премьера украинское издание «Общественное».

Самолет при этом был конфискован благодаря измененным законам страны.

«Сегодня благодаря принятому законодательству мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», — подчеркнул Трюдо.

Он также рассказал о новых антироссийских санкциях Оттавы, ограничения будут введены в отношении 24 человек и 17 юридических лиц.

Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала Россией спецоперации по защите Донбасса запретила полеты российской авиации. Недавно Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.

Утром в субботу Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Его сопровождает вице-премьер Канады Христя Фриланд. Это вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.