Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле
Сюжет:

Лавров указал на желание Дании и Нидерландов «понравиться гегемону»

Лавров: Дания и Нидерланды хотят быть в первых рядах по обучению украинских пилотов, чтобы понравиться гегемону
0
Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 объясняется желанием «понравиться гегемону». Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Что касается Дании и Нидерландов и их, так сказать, намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов, работать на западных самолетах, то, наверное, тут в первую очередь желание понравиться гегемону», — сказал он.

Глава российского МИДа подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.

При этом Лавров подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть возможности, чтобы отреагировать на намерение западных стран по обучению украинских пилотов пользованию истребителями F-16.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Киеву являются неприемлемой эскалацией.

Ранее, 26 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы (ВВС) страны располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

До этого, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023