Лавров указал на желание Дании и Нидерландов «понравиться гегемону»

Намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 объясняется желанием «понравиться гегемону». Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Что касается Дании и Нидерландов и их, так сказать, намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов, работать на западных самолетах, то, наверное, тут в первую очередь желание понравиться гегемону», — сказал он.

Глава российского МИДа подчеркнул, что эти страны в своих европейских делах активно проводят линию США.

При этом Лавров подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть возможности, чтобы отреагировать на намерение западных стран по обучению украинских пилотов пользованию истребителями F-16.

Накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Киеву являются неприемлемой эскалацией.

Ранее, 26 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы (ВВС) страны располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

До этого, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.