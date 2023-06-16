Лавров заявил о демарше США из-за планов поставить Украине самолеты F-16

Россия в рамках «ядерной пятерки» заявила США о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине. Об этом 16 июня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая «ядерная пятерка», эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш», — заявил он RT.

Лавров отметил, что российские системы слежения за самолетами не будут отличать, несет ли самолет ядерное оружие или нет.

«Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 — военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», — указал глава МИД РФ.

В «ядерную пятерку» входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16. До этого, 28 мая, украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей.

20 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания, Нидерланды и Великобритания.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.