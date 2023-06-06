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Зеленский заявил о планах получить «мощное» количество F-16 от Запада

Зеленский: нет смысла готовить инфраструктуру на Украине для F-16, пока нет договоренностей
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Фото: REUTERS.Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16, сказал 6 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслирует телерадиокомпания «Общественное». При этом, как отметил глава государства, инфраструктуры для них на украинской территории сейчас нет.

«Она (инфраструктура. — Ред.) будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16», — подчеркнул президент Украины.

Он сообщил о получении от ряда европейских партнеров «понимания относительно количества. Зеленский назвал это количество «мощным».

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Днем ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что украинский министр обороны Алексей Резников может лгать, говоря о том, что Киев не собирается использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты.

Резников сказал, что ВСУ получат истребители F-16, обученных инженеров и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

28 мая он сообщил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

В минобороны Украины двумя днями ранее отметили, что украинским войскам нужно четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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