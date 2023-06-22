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Дания запросила поддержку США в обучении летчиков ВСУ применению F-16

США получили от Дании запрос на помощь в подготовке летчиков ВСУ для применения F-16
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Власти Дании запросили у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению истребителей F-16. Об этом 22 июня сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы получили запрос от Дании на поддержку подготовки применению F-16, в настоящее время он находится на рассмотрении», — сказал он на брифинге.

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Накануне посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что датские власти руководствуются исключительно категориями поставок оружия и военной техники Украине, а не дипломатическими методами, что говорит о заинтересованности Копенгагена в продолжении конфликта.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты ВСУ могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

17 июня исполняющий обязанности главы минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил, что страна займется обучением украинских пилотов управлению F-16.

16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

6 июня Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

До этого, 19 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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