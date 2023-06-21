Зеленский допустил старт обучения пилотов ВСУ на F-16 в августе

Пилоты ВСУ могут начать обучение на F-16 этим летом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал Би-би-си 21 июня.

Он вновь призвал поставить Украине американские F-16, а также заявил, что первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

«Украинский лидер <...> полагает, что пилоты могут начать обучение уже в августе», — сообщает телеканал.

Президент США Джо Байден 21 мая заявил, что изложил Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами.

В конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом.

Обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для агентства Bloomberg 17 июня написали, что подержанные F-16 Запад может передать Киеву показательно. Агентство заявило, что вряд ли истребители поставят Украине вовремя. Кроме того, по мнению обозревателей, эти поставки не будут иметь практической значимости, так как обслуживание устаревших американских истребителей будет стоить сотни миллионов долларов в год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.