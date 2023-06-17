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Bloomberg узнало о намерении Запада показательно передать подержанные F-16 Киеву

Bloomberg: Запад передаст Украине подержанные F-16, чтобы сделать послание России
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Передача Украине подержанных F-16 странами Запада может быть сигналом президенту РФ Владимиру Путину о готовности НАТО и дальше поддерживать киевский режим. Об этом в статье для агентства Bloomberg написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк.

«F-16, которые союзники по НАТО могут направить на Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь ВСУ в наступлении. <...> У альянса на уме другое послание», — говорится в публикации.

Там указывается, что такие поставки для ВСУ не будут иметь практической значимости, так как обслуживание устаревших американских истребителей будет стоить сотни миллионов долларов в год — так, на экономику Европы и США будет оказано дополнительное давление.

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16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом. По его словам, эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Вместе с тем окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

При этом 9 июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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