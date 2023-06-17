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Минобороны Дании заявило о готовности передать F-16 Киеву при ряде условий

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Фото: Global Look Press/dpa/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Дания передаст Украине истребители F-16 при соблюдении двух условий. Об этом 17 июня рассказал исполняющий обязанности главы минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

«Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты. Если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их, требуется коалиция стран. Мы также не можем решить это в одиночку, так как для этого требуется разрешение США, поскольку F-16 — это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы это решение не поддержали», — сказал он на политическом фестивале «Фолькемёдет».

Поульсен также подтвердил, что Дания займется обучением украинских пилотов управлению F-16.

«Это первый шаг в развитии современной украинской авиации. Следующим шагом, конечно же, станет вопрос о фактической передаче боевых самолетов Украине. Ей как никогда нужны самолеты, если она хочет победить. Это касается и датских истребителей F-16», — отметил он.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом. По его словам, эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала. Вместе с тем окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

При этом 9 июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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