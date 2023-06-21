Посол РФ указал на заинтересованность Дании в продолжении конфликта на Украине

Датские власти руководствуются исключительно категориями поставок оружия и военной техники Украине, а не дипломатическими методами, что говорит о заинтересованности Копенгагена в продолжении конфликта. На это указал в среду, 21 июня, посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии телеканалу TV-2.

«Применительно к конфликту на Украине Дания мыслит исключительно категориями новых поставок вооружений <…>, не обращая внимания на то, что такая политика не способна привести к миру. Датский арсенал дипломатических инструментов пуст, что свидетельствует о заинтересованности Копенгагена в дальнейшем кровопролитии на Украине», — отметил посол в комментарии, опубликованном пресс-службой российского МИДа в Telegram-канале.

Он добавил, что решение руководства Дании и других стран НАТО начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также обсуждение возможности поставок этих самолетов Киеву «приведет к еще большей эскалации конфликта и увеличивает риск прямого вовлечения в него стран НАТО».

16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

В конце мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.