Реклама
Прямой эфир
Мир
Бербок призвала Киев покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Мир
Меркель наградили баварским орденом «За заслуги»
Политика
В Госдуме указали на активное вмешательство WWF в дела России
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Мир
Ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе несли польские снаряды
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Мир
В Париже 16 человек пострадали при взрыве газа и обрушении здания
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области
Общество
В Минпросвещения задумались о переименовании ОБЖ
Спорт
В ФК «Атлетико Тальерес» подтвердили интерес к Валоесу со стороны «Краснодара»
Сюжет:

Посол РФ указал на заинтересованность Дании в продолжении конфликта на Украине

Посол РФ в Дании Барбин: Копенгаген заинтересован в продолжении конфликта на Украине
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датские власти руководствуются исключительно категориями поставок оружия и военной техники Украине, а не дипломатическими методами, что говорит о заинтересованности Копенгагена в продолжении конфликта. На это указал в среду, 21 июня, посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии телеканалу TV-2.

«Применительно к конфликту на Украине Дания мыслит исключительно категориями новых поставок вооружений <…>, не обращая внимания на то, что такая политика не способна привести к миру. Датский арсенал дипломатических инструментов пуст, что свидетельствует о заинтересованности Копенгагена в дальнейшем кровопролитии на Украине», — отметил посол в комментарии, опубликованном пресс-службой российского МИДа в Telegram-канале.

Он добавил, что решение руководства Дании и других стран НАТО начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, а также обсуждение возможности поставок этих самолетов Киеву «приведет к еще большей эскалации конфликта и увеличивает риск прямого вовлечения в него стран НАТО».

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

В конце мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023