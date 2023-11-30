Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время

Депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента.

Указывается, что декларацию парламентарии приняли, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Кроме того, украинские власти рассчитывают, что декларация «станет дополнительной помехой при осуществлении сценария «выборы до окончания конфликта».

«После заявления министра иностранных дел [Дмитрия] Кулебы о том, что офис президента «обдумывает и взвешивает» возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время [конфликта]», — привело издание слова депутата от партии «Батькивщина» Сергея Соболева.

Поэтому, отметил парламентарий, пункт о недопущении выборов во время боевых действий и внесли в документ.

Ранее, 20 ноября, газета The Guardian написала, что, хотя президент Украины Владимир Зеленский и исключил голосование следующей весной, на фоне конфликта с его главнокомандующим Валерием Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Как отметило издание, оппозиционные украинские политики всё чаще говорят о том, что, когда конфликт закончится, вопросы компетентности Зеленского на посту президента будут вновь подняты.

19 ноября турецкий политолог Хакан Аксай высказал предположение, что если выборы президента Украины не будут проведены, западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного. Эксперт указал, что непримиримой позиции Зеленского о продолжении боевых действий противопоставляется недавнее заявление Залужного о невозможности победы на поле боя.

Ранее в том же месяце Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.