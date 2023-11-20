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Guardian указала на страх Зеленского проиграть президентские выборы

The Guardian: Зеленский обеспокоен тем, что может проиграть президентские выборы
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Фото: REUTERS/Nina Liashonok
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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может потерпеть поражение на предстоящих в 2024 году президентских выборах. На это указала газета The Guardian в понедельник, 20 ноября, со ссылкой на осведомленный источник.

«По словам одного информированного источника, президент остро обеспокоен «феноменом Черчилля», заключающимся в поражении на выборах успешного лидера военного времени», — говорится в материале.

Отмечается также, что на Украине ходят слухи о напряженности в команде Зеленского и о разногласиях между президентом и главнокомандующим Валерием Залужным, который вполне может стать кандидатом на президентское кресло.

«Залужного <…> многие считают возможным будущим претендентом на пост президента, хотя он никогда не озвучивал никаких политических амбиций», — пишут авторы статьи.

И хотя Зеленский исключил голосование следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий. Как отмечает издание, оппозиционные украинские политики всё чаще говорят о том, что, когда конфликт закончится, вопросы компетентности Зеленского на посту президента будут вновь подняты.

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19 ноября турецкий политолог Хакан Аксай высказал предположение, что если выборы президента Украины не будут проведены, западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного. Эксперт указал, что непримиримой позиции Зеленского о продолжении боевых действий противопоставляется недавнее заявление Залужного о невозможности победы на поле боя.

Еще одним «гвоздем в крышке гроба» президентства нынешнего лидера Украины Аксай назвал не принесшее успехов на поле боя контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и множество вызовов, с которыми придется столкнуться Киеву из-за возможных зимних ударов со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

До этого, 11 ноября, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить Зеленского с его поста из-за провалов ВСУ. Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI-6) уже готовят почву для замены Зеленского.

Ранее в том же месяце Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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