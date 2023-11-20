Guardian указала на страх Зеленского проиграть президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может потерпеть поражение на предстоящих в 2024 году президентских выборах. На это указала газета The Guardian в понедельник, 20 ноября, со ссылкой на осведомленный источник.

«По словам одного информированного источника, президент остро обеспокоен «феноменом Черчилля», заключающимся в поражении на выборах успешного лидера военного времени», — говорится в материале.

Отмечается также, что на Украине ходят слухи о напряженности в команде Зеленского и о разногласиях между президентом и главнокомандующим Валерием Залужным, который вполне может стать кандидатом на президентское кресло.

«Залужного <…> многие считают возможным будущим претендентом на пост президента, хотя он никогда не озвучивал никаких политических амбиций», — пишут авторы статьи.

И хотя Зеленский исключил голосование следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий. Как отмечает издание, оппозиционные украинские политики всё чаще говорят о том, что, когда конфликт закончится, вопросы компетентности Зеленского на посту президента будут вновь подняты.

19 ноября турецкий политолог Хакан Аксай высказал предположение, что если выборы президента Украины не будут проведены, западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного. Эксперт указал, что непримиримой позиции Зеленского о продолжении боевых действий противопоставляется недавнее заявление Залужного о невозможности победы на поле боя.

Еще одним «гвоздем в крышке гроба» президентства нынешнего лидера Украины Аксай назвал не принесшее успехов на поле боя контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и множество вызовов, с которыми придется столкнуться Киеву из-за возможных зимних ударов со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

До этого, 11 ноября, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить Зеленского с его поста из-за провалов ВСУ. Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI-6) уже готовят почву для замены Зеленского.

Ранее в том же месяце Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.