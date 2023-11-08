Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в недофинансировании армии

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил, что власти Украины не справились с финансированием армии. Об этом он написал 8 ноября в своем Telegram-канале.

«Забрав у городов и поселений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев — 60%», — указал политик.

По его мнению, принятие проекта закона сильно ударит по небольшим городам, так как они потеряют значительную часть бюджета.

Ранее в этот день председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым перенаправят НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.

Также Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.