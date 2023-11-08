Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в среду, 8 ноября.

«Парламент поддержал законы <...> об указах продления действия военного положения и всеобщей мобилизации. <...> С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 14 февраля 2024 года», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Железняк отметил, что военное положение и всеобщая мобилизация таким образом продлены в стране в девятый раз.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В июне 2023 года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Позднее, 3 сентября, минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.