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WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Американская газета The Washington Post заявила, что причинами, которые привели к провалу контрнаступления Украины, являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Издание 4 декабря опубликовало редакционную статью, в которой журналисты ссылаются на информацию от более чем 30 украинских, американских и европейских источников.

Газета отмечает, что несмотря на помощь киевскому режиму со стороны Великобритании и США в планировании контрнаступления, власти стран недооценили силы России, а также совершили ошибку, посчитав, что силы Украины можно быстро реорганизовать на подобие западного образца. Помимо этого, руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как в администрации американского президента Джо Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

Также в Вашингтоне выражали беспокойство по поводу того, что украинцы тратили большое количество артиллерийских снарядов, которые были необходимы для контрнаступления, на другие цели, в том числе у Артемовска (украинское название — Бахмут), подчеркнули в газете.

Согласно заявлению WP, Соединенные Штаты настаивали, чтобы власти Киева сфокусировались на атаке в южном районе, при этом США полагали, что Украине понадобится от 60 до 90 дней, чтобы достичь Азовского моря. Однако, продолжили в издании, власти Украины предпочли провести атаку по трем направлениям — в стороны Мелитополя и Бердянска, а также в районе Артемовска. Разведка США изначально провела такую оценку, что шансы на победу Киева составляют 50 на 50, утверждают обозреватели.

Поздняя поставка помощи со стороны союзников Украины и непригодность части отправленного ВСУ западного оборудования и оружия также поспособствовали провалу украинского контрнаступления, подчеркнули в газете. Кроме того, отмечается, что украинцы жаловались на отсутствие поставок им боевых самолетов, в то время как имеющиеся у Киева модели не могут тягаться с российскими. Помимо этого, примерно 60% украинского оборудования для разминирования повредилось или было уничтожено в самые первые дни контрнаступления, утверждает WP.

Газета также заявляет, что у многих военных ВСУ отсутствовал опыт боевых действий, к примеру, по данным WP, 70% военных одной из украинских бригад, которые выполняют ведущую роль в контрнаступлении, начали участвовать в боях без какого-либо опыта.

Уже на четвертый день контрнаступления в районе Работино главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приостановил атаку, так как поле боя было завалено полыхающей западной техникой, а потери подрывали боевой дух солдат, отметили в газете. Американские союзники советовали пытаться пробить оборону Вооруженных сил (ВС) РФ при помощи массированной атаки с поддержкой артиллерии, однако командование ВСУ решило наступать небольшими группами по 10 человек.

Отмечается, что неудачи Киева приводили к спорам с Вашингтоном, обе стороны обвиняли друг друга в ошибках и просчетах. В Соединенных Штатах утверждали, что украинцам не хватало простой военной тактики, а в Киеве заявляли, что Вашингтон не осознает изменение ведения боевых действий с появлением дронов и других технологий. Летом глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи на протяжении нескольких недель даже не мог связаться с Залужным на фоне напряжения из-за разногласий.

The Washington Post называет «самой серьезной» причиной отсутствия значительных успехов в ходе контрнаступления активное и повсеместное использование дронов, а также минные поля.

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4 декабря газета The Washington Post также написала, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт зашел в тупик. Они отметили, что контрнаступлению ВСУ не помогли ни западные поставки дальнобойных вооружений, ни передача Киеву кассетных боеприпасов.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предрек Украине окончательный проигрыш в конфликте, если Запад в срочном порядке не окажет ей финансовую помощь.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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