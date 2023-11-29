Бригады подряд: ВС РФ усилят артиллерийские соединения большой мощности

В российской армии началось формирование новых артиллерийских бригад большой мощности. На их вооружение поступят крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан». Первая такая часть — 17-я артбригада — уже сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса. Несколько новых соединений до конца года появятся в других армейских корпусах и армиях в зоне СВО. Эксперты отмечают, что такая артиллерия необходима для взламывания обороны и ударов по тыловым районам противника, а ее усиление может говорить об активизации наступательных действий.

Букет для прорыва

Новые артиллерийские части большой мощности начали формироваться в составе армейских корпусов, действующих в зоне СВО, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России. В частности, завершается создание 17-й артбригады, остальные находятся в процессе формирования.

По словам собеседников издания, в их состав войдут дивизионы сверхмощных орудий 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка», тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», а также подразделения беспилотной авиации — их функциями станут уверенное наведение и корректировка огня артиллерийских систем большой мощности.

Решение о формировании артиллерийских бригад большой мощности принято по опыту специальной военной операции. Они должны радикально усилить огневую мощь ВС РФ, отметили собеседники «Известий».

Военнослужащий батареи 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» во время тактических учений артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии на Сергеевском полигоне. 2017 год Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

До начала СВО в российской армии была только одна воинская часть артиллерии большой мощности — 45-я бригада. Она входила в состав Западного военного округа.

Новые соединения обеспечат превосходство нашей артиллерии на поле боя и будут играть одну из решающих ролей в ходе операций по прорыву обороны противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Сейчас важно дождаться того момента, когда солдаты и офицеры полностью освоят технику, — объяснил он. — Мы скоро увидим всю мощь «Малок» и «Тюльпанов». При использовании этих систем важно добиться грамотного и четкого применения всех средств артиллерийской разведки — радиолокационной, звуковой, пассивной, воздушной, БПЛА и ряда других. Артиллерия особой мощности не может без целеуказания, и его можно обеспечить, только работая в тесном контакте с разведывательными подразделениями. Для отработки взаимодействия в едином контуре нужно время.

Военнослужащие во время боевой работы 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в ходе специальной военной операции Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Эксперт отметил, что сейчас в боевых действиях артиллерия играет огромную роль. Но именно артсистемы большой мощности должны обеспечить прорыв обороны. По словам Виктора Мураховского, «Малки» и «Тюльпаны» дополняют друг друга. Самоходный миномет «Тюльпан» хорошо работает против закрытых, бетонированных целей, древо-земляных укреплений и вообще против хорошо оборудованной с инженерной точки зрения обороны.

«Малка», по его словам, должна сыграть важную роль в контрбатарейной борьбе.

— Большая дальность стрельбы обеспечивает ее хорошие возможности в борьбе с артиллерией противника, — уточнил он. — Также она позволит уничтожать важные цели на всю оперативную глубину построения украинских войск. Только массированные и концентрированные удары могут это обеспечить.

Расчеты орудий 2С7М «Малка» ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Объединение в бригады поможет маневрировать силами для нанесения концентрированных огневых ударов в нужной точке линии боевого соприкосновения, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Соединениям придется пробивать дорогу штурмовым отрядам, — отметил он. — При неподвижной линии соприкосновения противник успел оборудовать позиции с оборудованными огневыми точками. Их надо уничтожить перед тем, как пойдет пехота. Действия отдельных орудий или батарей в этом случае мало помогут.

Также эксперт напомнил, что бригады будет проще снабжать: упростится подвоз боеприпасов и запчастей к пушкам и минометам.

От «Пиона» до «Тюльпана»

В зоне СВО орудия большой мощности используются с самого начала. Они принимали участие в уничтожении хорошо подготовленных укрепрайонов «Азовстали» в Мариуполе, а также на заводах «Заря» в Рубежном и «Азот» в Северодонецке. Помогали взламывать оборону противника в районе Попасной и Артемовска.

Сейчас их используют практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. Дальность орудий позволяет уничтожать важные объекты на левом берегу Днепра.

203-миллиметровая 2С7«Малка» — одна из самых мощных полевых пушек и самая крупная из серийных бронированных машин в мире. Гаубица установлена на шасси танка Т-80. «Пион» — более ранняя версия этой системы.

Самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион» во время динамической экспозиции в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот» Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY

В процессе стрельбы «Малка», как и «Пион», может использовать бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. Масса обычного снаряда — 110 кг. Дальность стрельбы — до 50 км, а скорострельность — 2,5 выстрела в минуту.

«Малка», выйдя на позицию, способна вести огонь уже через семь минут, а «Пион» — через десять. Обратный процесс — перевод самоходной артиллерийской установки (САУ) в походное положение — у «Малки» занимает 5 минут.

В зоне СВО этот показатель стал особенно важным. Быстрая смена позиций позволяет уходить от ответного огня противника.

С начала спецоперации в войска поступают модернизированные «Малки». Однако подробности, касающиеся работ по обновлению систем, не разглашаются.

Первую партию 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан» изготовили еще в 1969 году, а спустя два года его приняли на вооружение армии. Он установлен на танковом шасси, что обеспечивает расчетам высокую мобильность.

Расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне специальной военной операции Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В рамках гособоронзаказа в 2010-х годах на них были установлены современные средства управления и связи, позволяющие орудию работать в единой системе тактического звена.

Боекомплект «Тюльпана» — 20 фугасных мин весом 130 кг или 10 активно-реактивных 230-килограммовых. Дальность стрельбы — до 9 км обычными минами и до 19 активно-реактивными.

В арсенале миномета есть кассетные и фугасные боеприпасы, а также управляемый снаряд «Смельчак». Для его применения необходимо подсветить цель лазером, что делают разведчики или беспилотники.