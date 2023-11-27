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Повысят градус: в войска поступят дроны с огнеметами

На их вооружении также будут термобарические боеприпасы для уничтожения укрепрайонов противника
Фото: Министерство обороны РФ
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В интересах Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников, оснащенных подвесными термобарическими и зажигательными боеприпасами и огнеметами, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Часть изделий уже находится в высокой степени готовности, и в ближайшее время их направят в войска РХБЗ для опытной эксплуатации. Эксперты считают, что дроны с термобарическими боеприпасами будут применяться при уничтожении укрепрайонов — они гораздо эффективнее, чем фугасные, уничтожают заранее оборудованные огневые точки противника.

Термобарическая линейка

В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разрабатывается целая линейка беспилотных систем, предназначенных для сброса термобарических и зажигательных боеприпасов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Речь идет о мультикоптерных беспилотных системах, а также БПЛА самолетного типа. Помимо специальных сбрасываемых бомб все дроны получат на вооружение доработанные противопехотные огнеметы — их конструкция позволит наносить удары в полете.

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По словам собеседников «Известий», часть изделий уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время их направят в войска РХБЗ для опытной эксплуатации.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщал, что ведутся работы по созданию нового огнеметно-зажигательного комплекса на базе БПЛА.

Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат самолетного типа в зоне СВО

Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотный летательный аппарат самолетного типа в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Термобарический боеприпас обладает большей поражающей способностью на определенной площади, чем фугасный, рассказал «Известиям» эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.

— Боеприпас действует по принципу подрыва облака газообразного взрывчатого вещества, которое перед детонацией распространяется на определенной площади, — объяснил эксперт. — Он может применяться при поражении таких объектов, как опорный пункт обороны, окопы, блиндажи. Если фугасный боеприпас действует по определенной точке, то термобарический накрывает сразу целый район. Ударной волной поражается приличная площадь, причем и на площадь, и на глубину: она действует и на бруствер окопа, и на его дно, и на амбразуру дота, и на ходы сообщения.

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Эксперт отметил, что БПЛА повысят эффективность использования термобарических боеприпасов.

— Дрон зависает непосредственно над или рядом с объектом, и выпущенный с него боеприпас должен точно поразить цель, — считает Олег Желтоножко. — При уничтожении определенного района обороны это поможет заметно снизить расход боеприпасов.

Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции

Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель» во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В целом же большая эффективность будет достигаться за счет выбора более подходящего боеприпаса для уничтожения укреплений и наведения его непосредственно с БПЛА, резюмировал он.

Термобарические бомбы также могут применяться по живой силе на открытой местности, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Иными словами, они могут работать там же, где сейчас задействуют наши FPV-беспилотники, — по живой силе, по окопам, по блиндажам, — объяснил он.

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БПЛА в бою

Отечественные БПЛА, способные нести высокоточное вооружение, давно применяются в зоне спецоперации. Первое видео боевой работы таких дронов появилось еще в марте 2022 года.

Военное ведомство показало кадры с использованием БПЛА самолетного типа «Форпост». Они нанесли удары высокоточными ракетами по бронированной технике ВФУ, складам с вооружением и боеприпасами.

«Форпост» атаковал со средних и малых высот. Результаты ликвидации военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля, сообщили в военном ведомстве.

Тогда же показали, как «Форпост» уничтожил в районе украинского села Выползов севернее Киева радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.

Разведывательный БПЛА «Форпост-Р» на выставке в рамках форума «Армия-2021»

Разведывательный БПЛА «Форпост-Р» на выставке в рамках форума «Армия-2021»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Небольшие по мощности термобарические заряды уже используются для нанесения ударов по позициям противника: в интернете в последние несколько месяцев стали появляться видео уничтожения с их помощью блиндажей и укрытий ВФУ. Однако подробности таких атак не раскрываются.

Ранее «Известия» писали, что разработано и проверено на практике целое семейство легких боеприпасов, созданных специально для беспилотников. В частности, на базе доработанного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сделана ракета Х-БПЛА. Она может быть изготовлена как в кумулятивном варианте для поражения бронетехники, так и в осколочно-фугасном и даже термобарическом.

Инфографика

Система наведения по лазерному лучу позволяет атаковать низкоскоростные воздушные цели, включая другие тяжелые дроны и вертолеты. Такие боеприпасы может применять не только «Форпост-РУ», но и «Иноходец».

Испытательный полет БПЛА «Форпост»

Испытательный полет БПЛА «Форпост»

Фото: Министерство обороны РФ

Ударную версию БПЛА «Форпост-РУ» с управляемыми ракетами «воздух – поверхность» впервые показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На дроне были установлены два контейнера с управляемыми ракетами, антенна спутниковой связи, а также система целеуказания и наблюдения. Высота полета этого БПЛА составляет 5,9 км, продолжительность — не менее 10 часов. Тогда же сообщалось, что два комплекта ударных беспилотников «Форпост-РУ» уже поставлены в войска.

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Известно, что БПЛА могут применять и другие боеприпасы — противотанковые. В частности, на «Иноходце» испытывается сверхзвуковая ракета «Вихрь-М». В ходе спецоперации она хорошо зарекомендовала себя при ударах с отечественных штурмовых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52.

Применение ударных БПЛА отрабатывалось еще до начала СВО на полигонах. В ходе учений «Запад-2021» было показано, как ударные беспилотники «Иноходец» и «Ласточка» с воздуха уничтожают хорошо замаскированные объекты противника.

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