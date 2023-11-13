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Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate

Характеристики и описание самого перспективного истребителя Су-75
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Ростех» объявил, что готовится к производству первых образцов истребителя Су-75 Checkmate. Легкий тактический самолет-невидимка был представлен на авиасалонах МАКС и Dubai Airshow в 2021 году и получил положительные отзывы экспертов. Планируется, что выпускать истребитель пятого поколения будут как в пилотируемой, так и в беспилотной версии. Подробности — в материале «Известий».

Истребитель Су-75 Checkmate: описание, фото и перевод

Разработка легкого однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate выходит на этап создания первых образцов — подготовка к этому уже началась, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Checkmate, что в переводе означает «шах и мат», станет вторым российским истребителем пятого поколения, он задумывался как альтернатива и дополнение к тяжелому Су-57, вышедшему в серию в 2020 году.

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Термин «пятое поколение» используется для обозначения военных самолетов, обладающих, помимо прочего, характеристиками малозаметности, способностью лететь со сверхзвуковой скоростью. Техника также оснащена искусственным интеллектом, который помогает пилотам управлять самолетом.

истребитель

​​​​​​Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Chekmate

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Почему Checkmate по-английски назвали? Потому что он в основном ориентирован на экспорт», — пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Речь идет в первую очередь о поставках в страны Ближнего Востока, Азию и Латинскую Америку.

Планируется, что Су-75 будет выпускаться в трех модификациях: одноместной, двухместной и беспилотной. Первый вариант станет основным, второй — учебно-тренировочным, а беспилотники смогут работать в качестве ударной группы под управлением пилотируемого боевого самолета Су-57 — наряду с тандемом Су-57 и «Охотника» Су-70.

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Финальная версия Checkmate отличается от образца 2021 года. Как пояснили в «Ростехе», после презентации новинки в компании скорректировали стоимость проекта и внесли несколько технических изменений, чтобы повысить конкурентоспособность отечественного самолета и снизить технические риски при его создании.

Истребитель Checkmate — характеристики

Дальность полета у Су-75 без подвесных топливных баков составляет 2,9 тыс. км, скорость — 1,8 Маха. Заявленная стоимость самолета — около $25–30 млн (при это американский конкурент F-35 стоит более $100 млн).

Истребитель способен нести до пяти ракет класса «воздух – воздух», максимальная боевая нагрузка Checkmate составляет 7,4 тыс. кг.

«Он способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения в дальних и ближних боях», — пояснял Сергей Чемезов на презентации в 2021 году. Су-75 сможет одновременно поражать до шести целей, а боевой радиус превышает 3 тыс. км. Улучшенная незаметность еще больше увеличивает его возможности по прорыву ПВО противника.

По данным портала «Русское оружие», Су-75 оснастят двигателем АЛ-41Ф1С либо «изделием 30» (двигателем второго этапа для Су-57) с тягой 15–18 т. Также Су-75 получит помехозащищенную РЛС с АФАР «Жук-МАЭ», способную обнаруживать малозаметные цели на дистанции 180–200 км.

Как и другие российские истребители, Checkmate оснастят мультиспектральной оптико-электронной прицельной системой из линейки ОЛС-50М для поиска и сопровождения целей без использования радара.

истребитель

Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Chekmate

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Checkmate сможет действовать как в тандеме с Су-57, так и автономно. Для обмена данными в тандеме будет использован двухсторонний асинхронный канал связи, а в автономном режиме у Checkmate будут задействованы собственная навигационная система и боевые алгоритмы.

Предполагается, что Су-75 сможет побороться за внимание других государств с еще одним известным одномоторником — F-35.

По оценке вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый опытный образец самолета с учетом доработок могут создать до конца 2025 года. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году, а в серию запустить в 2027 году.

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Су-75 Checkmate: отзывы и реакция

Если первый российский истребитель пятого поколения Су-57 в НАТО назвали кодовым словом Felon («преступник»), то прозвище Су-75 из-за большого воздухозаборника — Screamer («крикун»).

При этом после презентации Checkmate в 2021 году зарубежные издания по достоинству оценили задумку.

«Проект весьма многообещающий, если обеспечит неприхотливый в эксплуатации истребитель с приличными характеристиками пятого поколения. В случае успеха он даже сможет стать наследником МиГ-21, который в больших количествах используется за пределами западного мира», — пишет автор хорватского военно-аналитического журнала Binkov’s Battlegrounds.

В статье Forbes известный эксперт Дэвид Экс назвал истребитель Су-75 птицей высокого полета, отметив, что он пригодится и на суше, и на флоте.

В августе 2019 года в США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России. В него вошли истребитель пятого поколения Су-57, а также истребители четвертого поколения Су-35, Су-27, МиГ-29 и бомбардировщик Ту-160 (по классификации НАТО — «Блэкджек»).

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