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Истребителем Checkmate заинтересовались страны Ближнего Востока

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Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявили интерес к новейшему истребителю российского производства Су-75 Checkmate, что было отмечено в ходе авиасалона МАКС-2021. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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«На МАКС новым истребителем [Checkmate] интересовались партнеры с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — рассказал гендиректор авиастроительной корпорации в своем интервью газете «Красная звезда».

Он указал, что легкий тактический самолет (ЛТС) сочетает в себе наиболее современные технологии в области военного авиастроения. Слюсарь добавил, что самолет располагает открытой архитектурой и может быть адаптирован по желанию заказчика. Это дает возможность установить на аппарат бортовое оборудование различных производителей.

Изначально, как отметил Слюсарь, ЛТС проектировался для использования практически полноценного спектра авиационных средств поражения, в число которых входят перспективные средства. Беспилотная модификация истребителя позволит повысить всеракурсную осведомленность и живучесть боевой системы, что вызовет интерес у заказчиков.

20 июля президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона – 2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Воздушное судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн. При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.

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