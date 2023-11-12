Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс

В интересах Минобороны России ведется разработка нового разведывательно-ударного комплекса , сообщили на днях источники «Известий». Он должен объединить стратосферные разведывательные летательные аппараты и ударные комплексы вооружений. Похожие системы уже есть в США и создаются в других странах НАТО. Какие возможности дает этот вид вооружения в современных вооруженных конфликтах и как они могут усилить российские вооруженные силы, разбирались «Известия».

Разведывательные протоколы

Термин «разведывательно-ударный комплекс» (РУК) появился в военных учебниках в первой половине 1980-х годов. Тогда об этой новинке писали, как о некой экзотике, которую начинают использовать военные НАТО. Под таким комплексом понималось автоматизированное сочетание разведывательных средств с ударным вооружением — ракетным, авиационным, артиллерийским.

Идея была достаточно простой: разведывательные системы обнаруживают в глубине обороны противника цели, передают информацию о них ударным комплексам и те уничтожают противника.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В реальности того времени реализовать такую разнородную связку оказалось непросто.

Во-первых, надо обнаружить и идентифицировать цель — определить, что это военный, а не гражданский объект. Эта задача предъявляла определенные требования к возможностям средств обнаружения — радарам и оптико-электронным системам.

Во-вторых, нужно заглянуть как можно дальше за линию фронта. В-третьих, приоритизировать цели — обычно этим занимаются штабы, но у РУК нет времени на ожидание решения штабных специалистов-операторов.

Соответственно, должны быть приняты определенные правила и протоколы ранжирования целей по важности и срочности их поражения. Далее необходимо передать информацию о них ударным комплексам. А те, в свою очередь, должны принять эти данные без искажений и использовать для наведения своих огневых средств.

С учетом того, что уже в 1980-х годах информация начинала становиться цифровой, нужно было обеспечить ее передачу, прием и обработку самыми разными потребителями — командно-штабными машинами, пусковыми установками ракетных частей, самолетами-бомбардировщиками и ракетоносцами, кораблями и ракетными катерами. И это всё потребовало достаточно серьезной модернизации всех составных частей будущих РУК.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В 1986 году в США был создан РУК ПЛСС, который должен был поражать объекты, обнаруженные самолетами дальнего радиолокационного обзора на дальности до 500 км. Полный состав этого комплекса обеспечивал нанесение авиационных ударов сотней самолетов ВВС с выдачей целеуказания почти в режиме реального времени.

Более поздний РУК «Джисак» впервые применили в ходе операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году. В нем в качестве источника информации выступает летающий центр радиолокационной разведки и управления Е-8С. Он обнаруживает и идентифицирует цели на дальности 200–250 км в глубине обороны противника. Второй компонент этого РУК — наземные пункты обработки информации, которые, в свою очередь, передают данные о целях установкам MLRS и HIMARS с ракетами ATACMS и ударным самолетам.

Советский задел

Конечно, работы по РУК велись и в Советском Союзе — во второй половине 1980-х в ОКБ имени Антонова началась разработка самолета радиолокационной разведки наземных целей и целеуказания наземным и воздушным средствам на базе транспортного Ан-72.

По своему назначению самолет был аналогом американского Boeing Е-8А J-Stars, который также обеспечивал обнаружение целей на земле и передачу информации о них ударным системам. На базе нового Ан-72Р (разведчик) предполагалось создание РУК фронтового и армейского уровней.

Советский многоцелевой транспортный самолет Ан-72 Фото: commons.wikimedia.org/Alan Lebeda

В состав фронтового должно было входить 12 Ан-72Р. Дежурная смена в воздухе включала минимум три самолета, которые обеспечивали информацией о целях три или даже четыре полка ударной авиации, а в перспективе и несколько дивизионов ракетных комплексов сухопутных войск — перспективных тогда комплексов «Искандер».

Комплекс должен был работать по таким целям, как вражеские радары, системы ПВО, штабы, пункты управления авиацией и других родов войск, аэродромы и вертолетные площадки.

РУК армейского уровня отличался меньшим нарядом сил и средств, а также более простыми типами целей — это танковые колонны, батареи тактических ракет, ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Этапы пути

После распада СССР в 1990-е работы по созданию РУК с Ан-72Р свернули, но все наработки по организации взаимодействия разнородных комплексов остались.

Сегодня у создателей этой сложнейшей системы есть большой бонус: все нынешние ракетные комплексы уже могут получать цифровую информацию о целях без каких-то переделок и доработок. Дело за специализированными системами разведки и за организацией обработки и передачи информации.

А источником такой разведывательной информации сегодня могут стать самолеты или дроны с большой продолжительностью полета — последние могут находиться в воздухе в течение часов, а в перспективе даже суток. У БПЛА ограничение только одно — запас топлива. Работы по созданию авиационных дронов с большой продолжительностью полета в России уже успешно ведутся — есть проект «Альтиус» и другие. Вопрос универсальности такого дрона по типам целей и задачам можно сегодня решить за счет использования контейнеров с аппаратурой разного рода.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Для самолетов ВКС России уже в 2010-е годы были созданы универсальные контейнеры с разведывательной аппаратурой УКР-РТ, УКР-ОЭ и УКР-РЛ. Каждый из них имеет свою специфику. РТ — радиотехническая разведка , то есть определение работающих радиостанций и систем связи и вскрытие таким образом расположения штабов и групп войск противника. ОЭ — оптико-электронная, то есть разведка с использованием мощных телевизионных и инфракрасных систем наблюдения. РЛ — радиолокационное обнаружение — контейнер оборудован радаром бокового обзора, в процессе полета он в любую погоду отслеживает все наземные объекты в полосе в несколько десятков километров по бокам от самолета.