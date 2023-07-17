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ОАК разработает три новые модификации истребителя Су-75

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работы на тремя новыми модификациями легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Так, в одном из документов Федеральной службы по интеллектуальной собственности говорится о патенте на легкий тактический самолет. Форма воздушного судна на схемах совпадает с внешним видом Су-75.

«Выполнение бортов фюзеляжа, килей, постаментов килей и образующих кромок воздухозаборника наклонными на виде спереди обеспечивает значительное снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что позволяет снизить радиолокационную заметность», — цитирует агентство документ.

Кроме того, в другом патенте говорится о «малозаметном однодвигательном беспилотном самолете». Согласно описанию, от одноместной версии Су-75 данная модификация отличается тем, что в ней нет кабины экипажа.

Еще один документ патентует «малозаметный однодвигательный двухместный самолет». Описание этой модификации также похоже на обновленный облик Chackmate, но кабина удлинена и имеет трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

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Ранее, 24 марта 2022 года, стало известно, что компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет с одним двигателем Су-75 Checkmate. В тексте патента уточнялось, что конструкция воздушного судна обеспечивает ему углы атаки и аэродинамические характеристики, значительно улучшающие крейсерские, маневренные и взлетно-посадочные параметры в сравнении с другими однодвигательными самолетами. Тогда же сообщалось, что данная модель истребителя прошла испытания в аэродинамической трубе.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая заявил, что серийное производство Су-75 Checkmate начнется в 2027 году.

Легкий тактический самолет Checkmate впервые представили в 2021 году. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

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