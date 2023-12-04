Украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт зашел в тупик. Об этом пишет газета The Washington Post в понедельник, 4 декабря.

«По мере приближения зимы, когда линии фронта застывают на месте, высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что [ситуация] зашла в тупик», — передает издание.

Как отмечается, по словам чиновников, контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогли ни западные поставки дальнобойных вооружений, ни передача Киеву кассетных боеприпасов.

«По словам украинских чиновников, несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не смогли помочь ВСУ выйти из тупика на поле боя, как и другие стратегии», — пишут авторы материала.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предрек Украине окончательный проигрыш в конфликте, если Запад в срочном порядке не окажет ей финансовую помощь.

До этого, в октябре, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал на то, что приказ президента Украины Владимира Зеленского ВСУ следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления привел к тому, что украинские войска потерпели полный крах. .

В том же месяце президент России Владимир Путин сообщил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.