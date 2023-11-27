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Военный эксперт указал на проигрыш Украины в конфликте с Россией

Эксперт Леонков: Украина без помощи Запада проиграет окончательно
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украина проиграет окончательно, если Запад в срочном порядке не окажет ей финансовую помощь. Об этом «Известиям» 27 ноября заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в понедельник украинский оппозиционный политик и лидер совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам.

Комментируя это, Леонков отметил, что сейчас некоторые политические игроки в Киеве пытаются своей риторикой заработать очки на конфликте между Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, поскольку понимают, что есть вероятность смены власти и Украина может встать на путь переговоров с РФ. При этом военный эксперт указал, что Украина действительно терпит поражение.

«Если в глобальном плане говорить, то, конечно, Украина проигрывает. Проигрывает в военном плане, проигрывает в экономическом плане, в финансовом, и будущее у нее незавидное, если не будет срочно оказана финансовая поддержка. Но США говорят, что в лучшем случае эта поддержка будет только в следующем году», — резюмировал Леонков.

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Говоря о проигрыше Зеленского, Медведчук добавил, что Зеленский находится в состоянии конфликта с Залужным, при этом сам украинский лидер ничего не понимает в военном деле, так как является гражданским человеком.

В начале ноября Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Тогда он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали западные партнеры.

При этом еще в октябре бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что приказ президента Украины следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, отданный ВСУ, привел к тому, что украинская армия потерпела полный крах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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