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Медведчук заявил о поражении Зеленского по всем фронтам

Медведчук: Зеленский терпит поражение по всем фронтам
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам. Об этом заявил украинский оппозиционный политик и лидер совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

По его словам, на данный момент Зеленский находится в конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. При этом сам украинский лидер ничего не понимает в военном деле, поскольку является гражданским человеком.

«Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению — к поражению в информационной войне. Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста», — написал Медведчук.

Украинский оппозиционер напомнил, что по вопросу организации крепкого тыла своей страны Зеленский тоже проигрывает, поскольку вместо решения проблем он гастролирует «по чужим странам в поисках денег».

Кроме того, Медведчук указал и на слова спикера Верховной рады Украины, который заявил, что в стране нет «российских национальных меньшинств». Россиян на территории «найти несложно», потому что это исконные русские земли, отметил украинский оппозиционер.

«Режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность. <...> Его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона», — написал он.

Саму же Великобританию не волнует репутация Евросоюза, она хочет поссорить Киев и Брюссель, отметил Медведчук.

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Ранее в этот день директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) и полковник в отставке Юрий Кнутов заявил «Известиям», что на данный момент велика вероятность того, что военные могут взять власть на Украине.

По его словам, о возможности государственного переворота на Украине говорят давно. Однако если раньше это обсуждалось в кулуарах, то теперь эта тема вынесена в СМИ, украинские в том числе.

Накануне депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку и покинуть свою должность. По ее мнению, главком ВСУ должен прибегнуть к такому варианту из-за того, что он так и не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

В начале ноября Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали западные партнеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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