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В США назвали использование Зеленским тактики НАТО его проигрышем

Экс-разведчик Риттер: ВСУ проиграли из-за приказа Зеленского использовать тактику НАТО
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe
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Приказ президента Украины Владимира Зеленского, отданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что ВСУ потерпели полный крах. Об этом 13 октября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. В результате они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают», — заявил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Как рассказал военный, тактика НАТО заключается в том, чтобы наносить прямые массированные удары по противнику и прорвать его линию обороны, вместо того чтобы совершать отдельные вылазки небольшими группами.

В результате ВСУ еще в июле, до саммита альянса, к которому уже должны были добиться успеха, бежали с поля боя или были разгромлены на передовой, понеся огромные потери, добавил Риттер. Также он отметил, что НАТО установило искусственные временные рамки для контрнаступления, что вызывает только нарастающую усталость от конфликта.

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Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ еще несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту. По словам Небензи, это стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых не хотели принимать участие в боевых действиях.

12 октября Риттер сообщил, что российская армия наносит украинской серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у войск Украины заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

5 октября президент РФ Владимир Путин указал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации и что все поставленные задачи будут реализованы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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