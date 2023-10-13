Приказ президента Украины Владимира Зеленского, отданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) следовать стратегиям НАТО в ходе контрнаступления, привел к тому, что ВСУ потерпели полный крах. Об этом 13 октября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. В результате они снова возвращаются на фронт <…> и их просто убивают», — заявил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Как рассказал военный, тактика НАТО заключается в том, чтобы наносить прямые массированные удары по противнику и прорвать его линию обороны, вместо того чтобы совершать отдельные вылазки небольшими группами.

В результате ВСУ еще в июле, до саммита альянса, к которому уже должны были добиться успеха, бежали с поля боя или были разгромлены на передовой, понеся огромные потери, добавил Риттер. Также он отметил, что НАТО установило искусственные временные рамки для контрнаступления, что вызывает только нарастающую усталость от конфликта.

Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ еще несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту. По словам Небензи, это стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых не хотели принимать участие в боевых действиях.

12 октября Риттер сообщил, что российская армия наносит украинской серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у войск Украины заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

В тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

5 октября президент РФ Владимир Путин указал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации и что все поставленные задачи будут реализованы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.