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В офисе Зеленского признали риск поражения Украины без помощи США

Глава офиса Зеленского сообщил о большом риске поражения в конфликте
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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У Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Об этом 5 декабря заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

«И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать [территории], это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — заявил Ермак на мероприятии в основанном конгрессом США Институте мира (USIP), трансляция велась на его сайте.

Руководитель офиса Зеленского также добавил, что без прямой американской бюджетной помощи Украине будет трудно поддерживать население своей страны и обеспечивать выживание людей. Говоря о планах действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), он указал, что военные намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

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Ранее 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

В этот же день американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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