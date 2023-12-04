Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине

У США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине, об этом в письме к конгрессу сообщила директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг, сообщает 4 декабря агентство Bloomberg.

«Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот вопрос. У нас закончились деньги — и почти нет времени», — говорится в ее обращении к конгрессменам.

По словам Янг, бездействие американских парламентариев «угрожает Украине, при этом не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России».

В публикации уточняется, что Белый дом надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Сейчас администрация США требует выделения более $61 млрд для помощи Киеву в рамках общего пакета средств примерно в $105 млрд. Он также будет включать финансирование войны Израиля против ХАМАС, союзников США в Тихом океане и деньги для размещения нелегалов вдоль границы с Мексикой.

Республиканцы надеются, что борьба за финансирование Украины, которое продвигают демократы, может стать рычагом давления, поскольку они хотят ужесточить доступ к убежищу для тех, кто въезжает в США.

Накануне, 3 декабря, бывший помощник по нацбезопасности 45-го американского президента Дональда Трампа, постпред США при ООН Джон Болтон заявил, что украинский конфликт может завершиться победой РФ в том случае, если США переключат все свои силы с Киева на Ближний Восток. По его словам, растущее беспокойство вызывает и дипломатическая победа России.

В середине ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новый пакет военной помощи Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

В том же месяце президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».