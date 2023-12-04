Болтон заявил о победе РФ в случае прекращения помощи Киеву из США

Украинский конфликт может завершиться победой РФ в том случае, если Соединенные Штаты переключат все свои силы с Киева на Ближний Восток. Об этом 3 декабря заявил бывший помощник по нацбезопасности 45-го американского президента Дональда Трампа, постпред США при ООН Джон Болтон.

«В конечном итоге, если мы не поможем украинцам, то победит Россия», ― сказал Болтон в эфире консервативного радио WABC.

По словам постпреда, украинцы наверняка обеспокоены возможной потерей некоторой американской поддержки. К тому же украинские военные фактически зашли в тупик в отношениях с Россией, поскольку начинается зима и боевые действия замедляются. Их контрнаступление в конце лета не увенчалось успехом, что стало еще одним фактором, снизившим энтузиазм в отношении международной поддержки.

Болтон добавил, что растущее беспокойство вызывает и дипломатическая победа России.

«Я думаю, мы должны быть очень обеспокоены еще и российским дипломатическим наступлением. <...> Это [победа РФ] может произойти в любой момент, поэтому мы должны быть готовы к этому», — резюмировал он.

До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности».

За неделю до этого шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

22 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.