Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей

США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как успокоительную пилюлю. Об этом 21 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями». Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса», — отметил он.

Антонов заявил, что «трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в идеологии антироссийской кампании, которая дает понять украинцам, что они всё еще «в игре». По его словам, то, что из-за этого оружия прольется кровь тысяч людей, США в расчет не принимают.

Посол заявил, что для Соединенных Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от Украины. Поэтому любые поставки западных вооружений в постсоветское государство можно считать продлением агонии обанкротившегося киевского режима.

Ранее, 20 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В новый пакет военной помощи Украине Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение. В начале ноября Пентагон сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву очередную партию вооружения на $425 млн. В нее войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.