Реклама
Прямой эфир
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Армия
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Интернет и технологии
Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.
Общество
Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление с метелями с 11 декабря
Происшествия
На Алтае 34 человека самостоятельно выбрались из снежного плена
Происшествия
Два ребенка погибли при пожаре в Челябинской области
Сюжет:

FT указала на заметную потерю Западом интереса к Украине

Financial Times: Украина утратила особенный статус для Запада
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент весьма велики. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило британское издание Financial Times.

«Она [Украина] больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для Европейского союза, НАТО или США», — указывается в материале.

Как уточняет издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

Ранее, 7 декабря, в США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

4 декабря телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023