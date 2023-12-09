FT указала на заметную потерю Западом интереса к Украине

Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент весьма велики. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило британское издание Financial Times.

«Она [Украина] больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для Европейского союза, НАТО или США», — указывается в материале.

Как уточняет издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

Ранее, 7 декабря, в США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

4 декабря телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.