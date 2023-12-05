NBC: демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине
Демократическая и республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса.
«Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений», — написано в публикации.
Все попытки политиков договориться были абсолютно провальные и завершились «глубокими разногласиями», отметил телеканал.
Как указала директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг, у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации Bloomberg 4 декабря уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.
17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.